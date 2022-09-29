الرافدين يعلن توزيع رواتب هذه الفئة

2022/09/29 | 17:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البدء بتوزيع المتقاعدين المدني والعسكري.

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