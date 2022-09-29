2022/09/29 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني في بابل، اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع بعدد من المحال التجارية وسط الحلة.وقال مصدر مطلع في حديث صحفي،، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية (تجاوز) في سوق الاسكان وسط مدينة الحلة”.وأضاف، أن “الحريق لم يسجل أية إصابات بشرية”.

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