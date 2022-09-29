2022/09/29 | 17:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع جزئي لجسر الزيتون وسط الناصرية لإنشاء جسرٍ جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/29 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع جزئي لجسر الزيتون وسط الناصرية لإنشاء جسرٍ جديد ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع جزئي لجسر الزيتون وسط الناصرية لإنشاء جسرٍ جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).