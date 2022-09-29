اختلاس وهدر ملياري دينار من دواوين الأوقاف الدينية في محافظتين

2022/09/29 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، عن ضبط متهمين بالاختلاس وهدر

للمال العام في اثنين من دواوين الأوقاف

في محافظتي ديالى والمثنى، مبينةً أن

قيمة الاختلاس والهدر فاقت (2,000,000,000)

ملياري دينا

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