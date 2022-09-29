الاتصالات توضح حقيقة قطع الانترنت  خلال اليومين المقبلين

2022/09/29 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود توجه لقطع شبكة الانترنت خلال اليومين المقبلين. وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " الوزارة لا يوجد لديها لغاية الآن توجه لقطع شبكة الانترنت في العراق خلال يومي الجمعة والسبت".وأضاف، ان "الانباء التي تحدثت عن وجود نية لقطع الانترنت خلال اليومين المقبلين غير صحيحة".

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