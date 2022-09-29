لمواجهة التهديدات الإيرانية.. السعودية تنضم لتحالف أمني بحري بقيادة أميركا

2022/09/29 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تقارير تفيد بتحديث بحريتها، بدأ الأسطول الغربي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية بالعمل للمرة الأولى مع التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية.

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