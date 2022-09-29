قيادي في حزب بارزاني: صمت غريب من الساسة الشيعة على قصف إيران!

2022/09/29 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استغرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، اليوم الخميس، “الصمت الغريب”، للساسة الشيعة، من القصف الإيراني ’العنيف’ الذي تعرضت له مناطق إقليم كردستان العراق.وقال ريكاني في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، “اليس من الغريب سكوت اخواننا سياسيي الشيعة العراقيين عن قصف بلدهم؟”ن مضيفاً: “هل سيسكتون لو ان دولة ما قصفت بغداد بحجة […]

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