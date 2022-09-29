السعودية.. مواطن يحاول حرق 3 سيارات في الرياض والشرطة تكشف دوافعه

2022/09/29 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول في السعودية لشخص يقوم بسكب البنزين تحت 3 سيارات وإشعال المادة في محاولة لحرق المركبات جدلا، الخميٍس، ما دفع الأمن العام للتحرك وإلقاء القبض على الفاعل

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