“ايزيدي24 ” تلتقي القنصل الأمريكي حول حرية الصحافة و دعم الإعلام المستقل

2022/09/29 | 17:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل بدعوة رسمية من القنصل الأمريكي ” ايرفن هيكس “، التقى مدير مؤسسة “ايزيدي24” الاعلامية “احمد شنكالي” و مجموعة اخرى من مدراء المؤسسات الإعلامية المستقلة في إقليم كردستان مع سعادة القنصل و تم مناقشة عدة مواضيع تخص حرية الصحافة و دعم الاعلام المستقل.و تعتبر الولايات المتحدة من الجهات الداعمة للمؤسسات الإعلامية المستقلة …

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