وول ستريت في مهب الريح.. بيانات كارثية للأسهم الأمريكية

2022/09/29 | 17:44 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس لعاصفة عنيفة من التراجعات عقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة والناتج المحلي الإجمالي.

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