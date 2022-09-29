2022/09/29 | 17:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم النائب الاول...

ظهرت المقالة المالكي يؤكد على استعادة السلطة التشريعية دورها الرقابي وتشريع القوانين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يؤكد على استعادة السلطة التشريعية دورها الرقابي وتشريع القوانين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يؤكد على استعادة السلطة التشريعية دورها الرقابي وتشريع القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).