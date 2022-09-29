حل مشكلة “الشاشة الزرقاء” بعد تحديث ويندوز الجدلي

2022/09/29 | 17:50 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة "مايكروسوفت"، تحديثا جديدا لنظام "ويندوز"، لكنه سرعان ما لاقى انتقادات كثيرة بسبب المشاكل التي عانى منها المستخدمون.

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