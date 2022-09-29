2022/09/29 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق ، يوم الخميس، إلقاء القبض على 12 إرهابياً ينتمون لتنظيم داعش، بعملية وصفها بالنوعية في محافظتي كركوك ونينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان اطلعت الزمان عليه أن “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في كركوك من تنفيذ عملية نوعية مباغتة في مناطق متفرقة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 12 عنصراً لتنظيم داعش في نينوى وكركوك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 12 عنصراً لتنظيم داعش في نينوى وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).