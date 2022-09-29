“بي بي سي” تعلن إلغاء 382 وظيفة في خدمتها العالمية

2022/09/29 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار “بي بي سي” في مقرّها في لندن في 2 تموز/يوليو 2020 © ا ف ب بين ستانسل لندن (أ ف ب) – سيخسر نحو 400 عامل في الخدمة العالمية في شبكة “بي بي سي” وظائفهم كجزء من برنامج لخفض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، حسبما أعلنت المؤسسة البريطانية الخميس.وقالت “بي بي […]

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