جدلية القضاء والقدر – قيس الدباغ

2022/09/29 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ حيران تايه زعلان جندي احتياط من المواليد المخضرمة في الجيش تعرضت وحدته العسكرية إلى معركة ضارية في حقبة الثمانينات الموجعة نتيجة لسوء تقديرات المعركة واستشهد العديد من إخوانه وقد نفذ كل عتاده واضطر إلى الإنسحاب مبتعدا عن مصادر نيران العدو والقصف الكثيف.سار الليل بطوله حتى قادته قدماه المتعبتان إلى قرية مهجورة […]

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