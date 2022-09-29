20 طنا من البلاستيك في المحيط كل دقيقة

2022/09/29 | 18:03 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللدائن الدقيقة ساهمت بنقل العوامل الممرضة في البيئة، بشكل كبير

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