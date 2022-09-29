بعد يوم من انتخابه نائباً لرئيس البرلمان.. المندلاوي يزور المالكي

2022/09/29 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

محسن المندلاوي، اليوم الخميس، مع زعيم

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،

الأوضاع السياسية والأمنية

والاقتصادية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إ

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