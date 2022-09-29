2022/09/29 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

من الذي اطلق الصواريخ على البرلمان

؟؟؟؟ من الذي نشر التسريبات على السيد

المالكي وقيادات التيار الصدري لتحقيق

مصالحه الشخصية ؟؟؟؟

من الذي يمتلك اكبر الجيوش الالكترونية

والها

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