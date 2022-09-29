2022/09/29 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت السلطات التركية، الخميس، أربعة عراقيين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” بولاية صامصون شمالي البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فقد “جاء ذلك في عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب بدعم من شعبة الاستخبارات والقوات الخاصة، على مواقع محددة في منطقتي “أطاقوم” و”إلك آديم”.

وضبطت الفرق خلال العملية مواد رقمية عائدة للمشتبه فيهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 عراقيين في تركيا بتهمة الانتماء لداعش) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 عراقيين في تركيا بتهمة الانتماء لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).