ألمانيا.. التضخم يواصل الارتفاع ويبلغ مستوى قياسيا جديدا

2022/09/29 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسارع التضخم في ألمانيا في شهر سبتمبر الجاري، ووفقا للتقديرات الأولية صعد المؤشر إلى مستوى 10% على أساس سنوي من مستوى 7.9% تم تسجيله في الشهر السابق.

وحدث المؤشر بذلك المستويات القصوى التي تم تسجيلها في وقت سابق، وفقا لبيان صدر عن المكتب الإحصائي الفيدرالي في ألمانيا (Destatis).

وكان محللون استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى مستوى 9.4% فقط.

وما يزال يعد ارتفاع أسعار منتجات الطاقة السبب الرئيسي لارتفاع التضخم، وأفاد مكتب الإحصاء بأن أسعار المستهلكين صعدت بنسبة 1.9% بينما كانت توقعات تشير إلى 1.3% فقط.

المصدر: برايم

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