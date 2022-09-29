البنك المركزي يعلن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه

2022/09/29 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار.

وقال مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".

وأشار إلى أن "العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130‎ بالمئة من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".

وأوضح، أن "الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد إذ إنه وصل في السابق إلى 40 ملياراً، وكان الاقتصاد متعافيا، إذ إن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة".

ولفت إلى أن "كل انفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معرباً عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".

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