الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

2022/09/29 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه تم "البدء بتوزيع المتقاعدين المدني والعسكري وبإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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