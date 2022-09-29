بالتفاصيل.. آلية جديدة لتسقيط المركبات

2022/09/29 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وضعت مديرية المرور آلية جديدة لتسقيط المركبات القديمة بعيدة عـن الإجراءات الروتينية المعتمدة في السابق.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، إن "الآلية الجديدة مبسطة، وتشمل المركبات القديمة والمراد ترقينها أو المراد تحويل رقمها من الخصوصي إلى الأجرة"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأوضح، أن "الآلية تتضمن أخذ تعهد من صاحب المركبة بعدم السير فيها في الشوارع، من قبل ضابط التدقيق ومدخل البيانات وذلك وفقاً لقانون مديرية المرور العامة، وفي حال المخالفة تتم إحالة المركبة إلى الفحص الإلكتروني ويتحمل صاحبها المخالفة المرورية".

وأشار إلى أن "الإجراءات في السابق كانت روتينية ومعقدة لتسقيط المركبة منها تسجيلها وإصدار سنوية".

وأضاف، أن "اتباع الآلية جاء بعد اعتماد الفحص الإلكتروني (الهزة) في مواقع تسجيل المركبات"، مشيراً إلى أن "المديرية تحرص على تبسيط إجراءات تسجيل أو تحويل المركبات".

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