أسعار النفط تستقر بانتظار اجتماع مرتقب لأوبك

2022/09/29 | 18:16 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط يوم الخميس حيث وازن التجار انخفاض المخزونات الأمريكية، والدولار الأمريكي القوي، وتجاوز إعصار إيان، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واجتماع أوبك القادم.

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