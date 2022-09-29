المالكي يبحث مع المندلاوي تطورات الاوضاع السياسية

2022/09/29 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد .وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, وتلقاه /المركز الخبري […]

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