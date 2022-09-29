2022/09/29 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر منظمو مونديال قطر 2022 أن شركة "هوميل" الراعية الرياضية لمنتخب الدنمارك "تقلل من أهمية" التزام الدولة الخليجية بحماية العمال، بعد قرار الشركة طمس شعارها على القميص الرسمي للمنتخب خلال مشاركته في المونديال احتجاجا على سجل قطر في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد قطري غاضب على "الرسالة الدنماركية" في قميص المنتخب بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد قطري غاضب على "الرسالة الدنماركية" في قميص المنتخب بكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).