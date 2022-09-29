المالكي والمندلاوي يستعرضان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2022/09/29 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / استعرض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، مع محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق.وذكر مكتب المالكي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير استقبل بمكتبه اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن على اكبر المندلاوي”.واضاف، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون […]

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