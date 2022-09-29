2022/09/29 | 18:22 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شتهر دواء السيلدينافيل - المعروف باسم العلامة التجارية الفياغرا - بعلاجه ضعف الانتصاب عند الذكور، إلا أن له، في الواقع، أغراضا طبية أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف فوائد هائلة للفياغرا) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف فوائد هائلة للفياغرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).