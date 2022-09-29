2022/09/29 | 18:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى محللون أن علاقات طهران ببغداد ستتأثر بضربات الحرس الثوري، خاصة إذا تشكلت حكومة على نحو يتعارض مع المصالح الإيرانية، إلى جانب تأثر العلاقات مع أنقرة التي يحاول إقليم كردستان العراق التقرب منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أن كانت إيران ملجأ للأكراد.. كيف أصبحت كردستان العراق هدفا لصواريخ الحرس الثوري؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أن كانت إيران ملجأ للأكراد.. كيف أصبحت كردستان العراق هدفا لصواريخ الحرس الثوري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).