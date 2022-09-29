الاتصالات ترد بشأن أنباء قطع الانترنت في العراق

2022/09/29 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس،

مزاعم قطع خدمة الانترنت في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تنفي ما تناولته بعض

مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طلب

إحدى الجهات الحكومية ب

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