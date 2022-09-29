الحكيم يدعو دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية

2022/09/29 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية.

وقال الحكيم في بيان صحفي، “التزاماً بالدستور العراقي وحرصاً على أمن العراق وسيادته واستقراره الذي يصب في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، نحث ونؤكد على مضي سياسة البلاد داخلياً وخارجياً على هذا النهج وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على دول الجوار”.

واضاف “ندعو دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية ، والتنسيق مع الحكومة الإتحادية في مواجهة أي خطر محتمل على بلدانهم”.

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