الاكبر في تأريخه.. البنك المركزي يكشف عن حجم الاحتياطي النقدي

2022/09/29 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار، فيما أكد أن قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ (130‎) بالمئة.وقال مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، للوكالة الرسمية، إن “احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي”.وأشار إلى أن “العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130‎ بالمئة من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع”.وأوضح، أن “الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد إذ إنه وصل في السابق إلى 40 ملياراً، وكان الاقتصاد متعافيا، إذ إن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة”.ولفت إلى أن “كل انفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه”، معرباً عن أمله في أن “يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار”.

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