2022/09/29 | 18:58 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكيم: ندعو دول الجوار لعدم انتهاك السيادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/29 | 18:58.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: ندعو دول الجوار لعدم انتهاك السيادة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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