شاهد بالفيديو.. بعد هروبها خوفا من قصف البرلمان... نائبة عراقية تبرر تصرفها

2022/09/29 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 2M-Q35Ilnug
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد هروبها خوفا من قصف البرلمان... نائبة عراقية تبرر تصرفها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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