شاهد بالفيديو.. أم تلد طفلها بعد وفاتها ونائبة عراقية تهرب من البرلمان | متداول في مع صباح الجاف

2022/09/29 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: hQaa_Qgbtf8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم تلد طفلها بعد وفاتها ونائبة عراقية تهرب من البرلمان | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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