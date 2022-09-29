تحديد موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن

2022/09/29 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت قائممقامية قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، الخميس، موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن.

وقال قائممقام قضاء الرطبة عماد مشعل الدليمي لوكالة الأنباء الرسمية، "قمنا بزيارة موقع عمل الربط الكهربائي العراقي - الأردني خط 400، ريشة - طريبيل - رطبة - قائم، بهدف تهيئة واختيار الموقع المناسب لوضع حجر الأساس لهذا المشروع".

وأضاف، أن "العمل مستمر من قبل شركة (جنرال الكتريك) وشركة عراقية أخرى وما زال في مراحله الأولى".

وأكد الدليمي أن "هذا الخط مهم جدا لقضاء الرطبة، حيث سيعيد تيار الكهرباء الوطنية للمدينة التي تعاني من انقطاع تام للكهرباء منذ العام 2014 ولحد الآن، إضافة إلى أهمية المشروع للصحراء الغربية وعكاشات، فضلا عن تشجيع الصناعة والاستثمار في هذه المناطق، كما سيسهم المشروع أيضا في توفير المياه للمدينة التي تعتمد على الآبار".

وأشار إلى أن "مشروع الربط سينجز في العام المقبل 2023، حيث سينطلق التيار الكهربائي في الخط 400 للربط الوطني".

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