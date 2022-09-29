مصمم نصب عقب السكائر يتحدث عن فكرة نصبه وأهدافه

2022/09/29 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح مصمم نصب عقب السكائر في الديوانية منتظر الشباني، اليوم الخميس، فكرة نصبه والأهداف التي دعته لذلك.

وقال الشباني: "كانت لدي رغبة في نقل تجربة موجودة بالكثير من دول العالم لاسيما في المطارات والساحات العامة من أجل توضيح مضار التدخين وأثرها على الشخص والبيئة المحيطة".

وأوضح الشباني في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الفكرة شخصية وتمت على نفقتي الخاصة ولم أحصل على دعم من أي جهة".

وأضاف، أن "الموافقات استحصلت من مديرية بلدية الديوانية وبإشراف نقابة الفنانين فرع الديوانية"، مبيناً أن "فكرة النصب جاءت لدعم نظافة وجمالية المدينة خاصة، حيث أن العمل يحمل طابعاً توعوياً وتحذيرياً لمخاطر التدخين".

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