2022/09/29 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تهز العراق بضربات صاروخية والعراق يفجر غضبه | تقرير

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