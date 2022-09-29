2022/09/29 | 19:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AMP1WWPsHhc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | تحشيد في بغداد ومحافظات عراقية لاحتجاجات جديدة في الذكرى الثالثة لتشرين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | تحشيد في بغداد ومحافظات عراقية لاحتجاجات جديدة في الذكرى الثالثة لتشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).