2022/09/29 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: شرع ائتلاف إدارة الدولة الخطوة الأولى باتجاه عزل التيار الصدري بزعامة...

ظهرت المقالة الحلبوسي يبحر على سفينة الاطار..



وسهام الصدر قد تقصده في الجولات المقبلة أولاً على المسلة.

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