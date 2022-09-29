عدم إلزامية اللقاح.. قطر تعلن تعليمات السفر المتعلقة بكورونا لمشجعي كأس العالم 2022

2022/09/29 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر عن تعليمات السفر والعودة المتعلقة بمرض "Covid-19" قبل بداية البطولة التي تقام في الدولة الخليجية بين 20 نوفمبر/تشرين ثاني و18 ديسمبر/كانون اول

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