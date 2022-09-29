2022/09/29 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مصرف الرافدين بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول المقبل.

وذكر المصرف في بيان أنه “تم البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.

واضاف “بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).