الإعدام شنقاً حتى الموت لثلاثة أشخاص لتورطهم بالتفجير الإرهابي في منطقة الكرادة ببغداد

2022/09/29 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الخميس، على أحكام بالإعدام بحق ثلاثة متهمين ارتكبوا الجريمة الشهيرة بـ”تفجير مجمع الليث” بسيارة مفخخة في منطقة الكرادة ببغداد قبل ستة أعوام وراح ضحيتها قرابة 600 مواطن.

وبحسب قرار الحكم، فقد صادقت محكمة التمييز على أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على “غزوان علي حسين، وكرم علي عبد الله، وليث هادي حيدر” لتورطهم بالتفجير الإرهابي وانتمائهم لتنظيم داعش.

فيما قررت المحكمة براءة “فاطمة علي كردي” وهي المتهمة الرابعة بالجريمة، حيث رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضد المتهمة وقررت تبرأتها.

يشار إلى أن سيارة مفخخة انفجرت في ساعة متأخرة من ليل يوم الثالث من شهر حزيران/ يونيو 2016 مستهدفة مجمعاً تجارياً وسط منطقة الكرادة ما أسفر عن سقوط 590 ضحية وإصابة المئات من المواطنين، وكل لهذه الجريمة أصداء واسعة داخل العراق وخارجها.

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