البنك المركزي: القيمة الحقيقية للعملة العراقية اكبر بـ 130%

2022/09/29 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، اليوم الخميس، أن القيمة الحقيقية للعملة العراقية اكبر بـ 130%.

وبين أنه "تم ️تحقيق أكبر احتياطي في تاريخ البنك المركزي برقم تجاوز 87 مليار دولار".

وأوضح أن "️قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ (130‎) بالمئة".

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