2022/09/29 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: القيمة الحقيقية للعملة العراقية اكبر بـ 130%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، اليوم الخميس، أن القيمة الحقيقية للعملة العراقية اكبر بـ 130%.
وبين أنه "تم ️تحقيق أكبر احتياطي في تاريخ البنك المركزي برقم تجاوز 87 مليار دولار".
وأوضح أن "️قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ (130) بالمئة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: القيمة الحقيقية للعملة العراقية اكبر بـ 130%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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