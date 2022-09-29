الحكيم يدعو دول الجوار لعدم انتهاك السيادة العراقية

2022/09/29 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، دول الجوار الى عدم انتهاك سيادة العراق.وقال الحكيم في تغريدة تلقتها (بغداد اليوم)، ان "الالتزام بالدستور العراقي والحرص على أمن العراق وسيادته واستقراره يصب في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما".وشدد الحكيم على "مضي سياسة البلاد داخلياً وخارجياً بعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على دول الجوار"، مطالباً دول الجوار بـ"عدم انتهاك السيادة العراقية، والتنسيق مع الحكومة الاتحادية في مواجهة أي خطر محتمل على بلدانهم".

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