الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يلاقي شقيقة ثلاثة ضباط شهداء ويوجه بتنفيذ طلباتها (فيديو)

2022/09/29 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

التقى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الخميس، شقيقة ثلاثة ضباط شهداء مستمعاً الى طلباتها، فيما وجه مكتبه بتلبيتها.

واظهر فيديو لمكتب العوادي تلقته (بغداد اليوم)، لقاء الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية احسان العوادي لشقيقة ثلاثة ضباط شهداء في وزارة الدفاع استشهدوا في حوادث إرهابية متفرقة وهم كل من (الفريق باسم، والعميد عامر، والعقيد فتحي)، مؤكدا ان "الشهداء مصدر فخر وطلبات ذويهم واجبة التنفيذ".

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