"اغتصاب" ناشط روسي معارض من قبل الشرطة بسبب قصيدة

2022/09/29 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ناشط روسي معارض، للضرب والاغتصاب، على أيدي شرطة موسكو، التي ألقت القبض عليه لقراءته أشعارا، انتقد فيها بسخرية من الحكومات الموالية لموسكو، شرقي أوكرانيا.

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