البنك المركزي العراقي يعلن تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه

2022/09/29 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس،

تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم

تجاوز 87 مليار دولار.

وصرح مستشار البنك المركزي، إحسان

شمران الياسري، في تصريح تابعته وكالة

نون الخبرية، أن "احتياطي البنك المركز

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