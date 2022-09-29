2022/09/29 | 20:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EHbInUnXVmw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسمه مفقود في القوائم ونتائجه محجوبة.. "خطأ مدرسة" يهدد مستقبل الطالب عبدالله) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسمه مفقود في القوائم ونتائجه محجوبة.. "خطأ مدرسة" يهدد مستقبل الطالب عبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).