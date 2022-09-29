2022/09/29 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ynBz-KIQBYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. كلمة رئيس حكومة إقليم #كوردستان #مسرور_بارزاني في حفل تخرج طلبة جامعة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. كلمة رئيس حكومة إقليم #كوردستان #مسرور_بارزاني في حفل تخرج طلبة جامعة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).